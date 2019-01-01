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عاجل| أشرف صبحي يدرس تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم

02:03 ص | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل| أشرف صبحي يدرس تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم

أشرف صبحي

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يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم لاعب الأهلي الأسبق، بعد الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية وكذلك الدولية.

وتعرض المنتخب المصري لهزيمة مفاجئة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، أطاحت بالفراعنة خارج كأس أمم أفريقيا 2019، التي تنظمها على أراضيها، من الدور الـ16 للبطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، الذي هدم حلم الجماهير المصرية، في الدقيقة، في الدقيقة 85 من المباراة، بأقدام اللاعب تيمبينكوسي لورش، عن طريق هجمة مرتدة.

سلسلة استقالات في اتحاد كرة القدم

وتقدم عدد من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصري، باستقالته بعد الخروج المدوي للمنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا 2019، من الدور ثمن النهائي للبطولة.

وجاء على رأس المستقيلين، المهندس هاني أبو ريدة، الذي استقال من رئاسة اتحاد كرة القدم المصري، بعد ما أقال الجهاز الفني للمنتخب بالكامل، كما دعا كافة أعضاء المجلس إلى الاستقالة.

واستجاب لدعوة أبو ريدة، كلًا من أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام، حتى اللحظة، من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم، حيث تقدموا باستقالتهم أيضًا.

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