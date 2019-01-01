عاجل| مجدي عبدالغني يعلن استقالته من اتحاد كرة القدم

أعلن مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إستقالته من مجلس إدارة "الجبلاية"

وكان هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

كذلك تقدم حازم إمام وسيف زاهر، عضوي اتحاد كرة القدم بالاستقالة من مجلس الإدارة.