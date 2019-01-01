عاجل| مجدي عبدالغني يعلن استقالته من اتحاد كرة القدم

أحدث الأخبار
مجدي عبدالغني
أعلن مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إستقالته من مجلس إدارة "الجبلاية"
وكان هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.
كذلك تقدم حازم إمام وسيف زاهر، عضوي اتحاد كرة القدم بالاستقالة من مجلس الإدارة.
مدغشقر
-
:
-
06:00 PMكأس الأمم الإفريقية
الكونغو
الجزائر
-
:
-
09:00 PMكأس الأمم الإفريقية
غينيا
البرازيل
-
:
-
10:00 PMكوبا أمريكا
بيرو
تعليقات الفيسبوك