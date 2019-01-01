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عاجل| مجدي عبدالغني يعلن استقالته من اتحاد كرة القدم

02:43 ص | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل| مجدي عبدالغني يعلن استقالته من اتحاد كرة القدم

مجدي عبدالغني

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أعلن مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إستقالته من مجلس إدارة "الجبلاية"

وكان هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

كذلك تقدم حازم إمام وسيف زاهر، عضوي اتحاد كرة القدم بالاستقالة من مجلس الإدارة.

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