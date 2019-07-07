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عاجل.. أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة تلبية لدعوة هاني أبو ريدة

05:04 ص | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
عاجل.. أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة تلبية لدعوة هاني أبو ريدة

أحمد شوبير

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية، استقالته من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك لتلبية دعوة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، الذي طالب الأعضاء بالاستقالة، بعدما فشل المنتخب المصري من تحقيق البطولة الثامنة في تاريخه، والخروج من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

ونشر "شوبير" صورة تتضمن استقالته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تظهر فيها تقديمه للاستقالة، وإمضاءه عليها. 

وجاءت استقالة "شوبير" بعد هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر.

كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الاتحاد ورئيسه الاستقالة في الساعات الأولى من صباح اليوم ومن أبرز من قدموا الاستقالة كلا من: هاني أبو ريدة، وحازم إمام، وخالد لطيف وكرم كردي. 

منتخب مصر يفشل في التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى له في البطولة، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والصعود متصدرًَا المجموعة الأولى، وفشل في الفوز على جنوب أفريقيا في دور ثمن النهائي وخرج مهزومًا بهدف دون رد. 

ومن المنتظر أن يلاقي جنوب أفريقيا، نظيره المنتخب النيجيري، بمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما نجح منتخب النسور هو الآخر في الفوز على أسود الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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