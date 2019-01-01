رسميًا.. ديسابر يفسخ تعاقده مع منتخب أوغندا بالتراضي

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الكركي كما يطلق عليه، صباح اليوم الأحد، بالتراضي من جانب الطرفين.

وجاء فسخ التعاقد ما بين الطرفين، بعد خروج منتخب أوغندا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ 16، على يد منتخب السنغال، بهدف نظيف، سجله اللاعب سادية ماني، هداف أسود التيرانجا وفريق ليفربول الإنجليزي.

وأشار الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، إلى أن فسخ التعاقد مع المدير الفني الفرنسي، جاء بسبب رغبة الطرفين إلى التغيير والتطوير خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد الاتحاد الأوغندي، بما قدمه «ديسابر» مع المنتخب الوطني، خلال الآونة الأخيرة، والأداء الذي وصل له الفريق على يد المدرب الفرنسي، بالوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر.

المدير الفني صاحب الـ42 عامًا، ربطت العديد من التقارير اسمه خلال الفترة الأخيرة، بعودته مرة أخرى إلى الدوري المصري، من بوابة نادي بيراميدز، بعد أن خاض تجربة سابقة مع فريق الإسماعيلي، حيث قاده لمدة ستة أشهر، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد، قبل أن يتقدم باستقالة مفاجئة ليتوجه إلى تدريب منتخب أوغندا.

لا أريد العودة للدوري المصري

وكان المدير الفني الفرنسي، قد تحدث عن في حوار لـ"الوطن" أول أمس الجمعة، عن احتمالية عودته مرة أخرى إلى الدوري المصري، بعد أن ربطت عديد من التقارير توليه تدريب فريق بيراميدز والفريق الأول بالنادي الأهلي، عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال سباستيان ديسابر إن الكرة المصرية فى تطور خلال الفترة الحالية، هو الدوري الأقوى على المستوى الأفريقى، الموسم الجارى يشهد منافسة قوية بين الأهلى والزمالك، كما شهد ظهور منافس آخر لهما وهو فريق بيراميدز، لكنى حزين على تراجع أداء الإسماعيلى هذا الموسم وتراجع مستوى الفريق وتراجعه فى ترتيب جدول الدورى، لقد عشت فترة رائعة مع الإسماعيلى وأعلم الفريق جيداً ومدى حب جماهيره له ولكرة القدم وهو فريق يستحق الوجود بين الكبار.

وعن فكرة تدريبه مرة أخرى في مصر، قال "ديسابر" إنه ملتزم بعقده مع المنتخب الأوغندى ولا يفكر فى العودة للتدريب فى مصر فى الوقت الحالى، متابعا: "مع انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا سأظل مع أوغندا، ولم أفكر فى تدريب أى فريق بالدورى، أنا أحب مصر وأحب الحياة فيها، ولكن يجب أن أحترم فريقى وجماهير أوغندا ومرتبط معهم بعقد وسعيد حالياً بالوجود بينهم".