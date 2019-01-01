عصام عبد المنعم: أرفض تولى رئاسة اتحاد الكرة مؤقتا

رفض عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، فكرة تولي رئاسة مجلس الجبلاية بشكل مؤقت خلال الساعات القليلة المقبلة، حال عُرض عليه.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "في حالة الحديث معي عن تولي رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، فإنني سأرفض نهائيًا ذلك الأمر".

وانتقد رئيس اتحاد الكرة السابق، اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني المقال للمنتخب المصري، لافتًا إلى أنه كانت لديه العديد من الأخطاء.

وتابع: "فكرة عودة حسن شحاتة إلى قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة أمر لا يصلح من وجهة نظري".

وقرر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري، بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16.