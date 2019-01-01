رياضة النواب: الاستعداد لاجتماع عاجل يناقش فشل منتخب مصر بأمم إفريقيا

كلفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة أشرف رشاد الشريف، أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا والخروج من دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا، استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة رئيس المجلس مع جميع الجهات المعينة بالرياضة المصرية حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

واستنكرت اللجنة، في بيان رسمي، الخروج المنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، بعد خسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الستة عشر.

تخبط فني لا يعبر عن تاريخ مصر الرياضي

وأبدت آسفها على الخروج المبكر للمنتخب من بطولة أمم أفريقيا والمستوى الباهت خلال منافسات البطولة، مشيرة إلى أنها كانت هناك حالة تخبط فني واضحة داخل الفريق، بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها للفريق.

وشددت اللجنة على دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة وكافة الجهات المسئولة لاستكمال الشكل الحضاري لبطولة أمم أفريقيا المقرر أن تنتهي منافستها في التاسع عشر من يوليو المقبل.