مدرب الكونغو يعلق خسارته على "شماعة التحكيم": أعاق أدائنا وأثر بالسلب

قال المدير الفني لمنتخب الكونغو فلوران إيبينجى، إن منتخب الكونغو افتقد بعض الاشياء اهمها التركيز، واهتزت شباك الفريق مبكراً، وهو ما أصاب صفوف الفريق بارتباك ولم يستطع اللاعبون خلق فرص كافية.

واتهم فلوران إيبينجى حكم المباراة بالتسبب في خسارة فريقه، قائلاً: "التحكيم اعاق اداء اللاعبين بعض الشىء، حاولنا تفادى ذلك من اجل العودة المباراة، لكن التحكيم إثر بالسلب علي اداء الفريق، وبالتالي لم نتمكن من الفوز".

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قمنا بأداء بعض التغييرات لتسريع الايقاع الي جانب تخوفه من تعرض اللاعب مولومبو للطرد بعد حصوله علي بطاقة صفراء.

واختتم المدير الفني للكونغو حديثه قائلاً: "الهزيمة امور ورادة في كرة القدم، وأعلم ان الاداء لم يكن كما يجب".

وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6/4 بعد احتكام المنتخبين لركلات الترجيح.