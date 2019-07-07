أحدث الأخبار

أخر الأخبار

نهائي كوبا أمريكا.. منتخب البرازيل يتقدم على بيرو بثنائية في الشوط الأول

عاجل.. الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بثلاثية في شباك غينيا

عاجل.. أوناس يحرز ثالث أهداف الجزائر أمام غينيا

الأهلي يتعاقد مع السّبّاح عبد الرحمن سامح لمدة 4 سنوات

مدرب الكونغو يعلق خسارته على "شماعة التحكيم": أعاق أدائنا وأثر بالسلب

09:33 م | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: باسم الصبروتي وأحمد موسى
مدرب الكونغو يعلق خسارته على "شماعة التحكيم": أعاق أدائنا وأثر بالسلب

مدرب الكونغو

أخبار متعلقة

قال المدير الفني لمنتخب الكونغو فلوران إيبينجى، إن منتخب الكونغو افتقد بعض الاشياء اهمها التركيز، واهتزت شباك الفريق مبكراً، وهو ما أصاب صفوف الفريق بارتباك ولم يستطع اللاعبون خلق فرص كافية.

واتهم فلوران إيبينجى حكم المباراة بالتسبب في خسارة فريقه، قائلاً: "التحكيم اعاق اداء اللاعبين بعض الشىء، حاولنا تفادى ذلك من اجل العودة المباراة، لكن التحكيم إثر بالسلب علي اداء الفريق، وبالتالي لم نتمكن من الفوز".

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قمنا بأداء بعض التغييرات لتسريع الايقاع الي جانب تخوفه من تعرض اللاعب مولومبو للطرد بعد حصوله علي بطاقة صفراء.

واختتم المدير الفني للكونغو حديثه قائلاً: "الهزيمة امور ورادة في كرة القدم، وأعلم ان الاداء لم يكن كما يجب".

وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6/4 بعد احتكام المنتخبين لركلات الترجيح.

أخبار قد تعجبك

تريزيجيه يقترب من الدورى الإسباني ويؤجل "الإنجليزي"

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 4

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الكونغو

    الكونغو

  • الجزائر

    الجزائر

  • 3

    :

    0

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • غينيا

    غينيا

  • البرازيل

    البرازيل

  • 2

    :

    1

    10:00 PM

    كوبا أمريكا
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا.. الشوط الثاني

القصة الكاملة لاستقالة مجلس هاني أبو ريدة بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا 2019
الجزائر "الأقوى" وغينيا "المجتهد" فى تحدٍ خاص بدون "إبراهيمى وكيتا"