31 مليون جنيه| فاتورة الصرف على «المدرب الفاشل»

المكسيكى يحصد الملايين فى 12 شهراً دون فائدة.. ورواتب مجاملة لأعضاء بالجهاز المعاون لترضية الخواجة

انتهى مشوار المكسيكى خافيير أجيرى مع المنتخب المصرى بعد ما يقرب من 365 يوماً، حيث تم تعيينه مدرباً للفراعنة فى شهر أغسطس الماضى، خلفاً للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة والحالى لمنتخب أوزبكستان.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قبل استقالته قراراً برحيل الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بالكامل، على خلفية وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عقب الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بالمباراة التى احتضنها استاد القاهرة أمس الأول.

وتعاقد اتحاد كرة القدم المصرى مع خافيير أجيرى فى الأول من شهر أغسطس عام 2018، وهى المدة التى تحملت فيها خزائن الجبلاية ملايين الجنيهات سواء فيما يخص الراتب الشهرى الخاص بالمدير الفنى أو الجهاز المعاون، وفقاً للأرقام التى تم الكشف عنها فى بنود التعاقد بين الطرفين.

وكان عقد المكسيكى خافيير أجيرى ينص على حصوله على مبلغ 120 ألف دولار شهرياً، بالإضافة إلى وجود شرط جزائى فى عقده ينص على أحقيته فى الحصول على راتب شهر حال تمت إقالته من جانب المجلس، على أن يلتزم هو الآخر بالمبلغ ذاته فى حالة اتخاذه قرار الرحيل.

29 مليون جنيه من جيب اتحاد الكرة لأجيري في 13 شهرًا

وكلف «أجيرى» مجلس الجبلاية فى 13 شهراً ما يقرب من 29 مليون جنيه، على اعتبار أنه وجد فى قيادة المنتخب لمدة عام كامل، إضافة إلى تحمل مجلس الجبلاية قيمة الشرط الجزائى، بعد قرار هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، بإقالته من منصبه عقب الخروج الأفريقى.

ووضع «أجيرى» العديد من الشروط التعجيزية على مجلس الجبلاية من أجل التعاقد معه، والتى يتمثل أبرزها فى وجود ميشيل سلجادو ضمن أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، على الرغم من عدم وجود أى دور بارز له، فى ظل وجود مدرب عام ومدرب مساعد ومدرب حراس ومخطط أحمال.

ويتقاضى سلجادو فى أى معسكر يوجد به مع المنتخب المصرى 5 آلاف دولار، حيث يعد هذا الأمر مخالفة واضحة من جانب هانى أبوريدة، على اعتبار أن وجوده ما هو إلا مجاملة، ويحصل هانى رمزى مدرب المنتخب، وأحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفراعنة، على مبلغ 80 ألف جنيه لكل منهما، وإجمالى ما حصل عليه الثنائى فى عام كامل يقترب من مبلغ 2 مليون جنيه.

وأمام المقابل المادى الذى حصل عليه المدرب المكسيكى البالغ من العمر 60 عاماً، لم يقدم المدرب أى جديد لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 حيث خاض «أجيرى» مع المنتخب المصرى 5 مباريات فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تحتضنها مصر فى النسخة 32، حيث استطاع الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد أيضاً.

وحقق «أجيرى» الانتصار فى أول مباراة له بالتصفيات على النيجر بسداسية دون رد، وفى الجولتين الثانية والثالثة فاز على «إى سواتينى» ذهاباً وإياباً، بأربعة أهداف مقابل هدف، وأتبعه بالفوز بهدفين دون رد، وتلاه فوز فى الجولة الرابعة على تونس بثلاثية مقابل هدفين، وأخيراً التعادل أمام النيجر بهدف لكل منهما.

وفى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تمكن «أجيرى» من تحقيق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط، حيث تفوق على زيمبابوى بهدف دون رد، وفاز على الكونغو وأوغندا بنفس النتيجة بهدفين دون مقابل، ولكنه خسر أمام جنوب أفريقيا وودع البطولة.

وعلى صعيد المباريات الودية، خاض ثلاث مواجهات أمام نيجيريا وتنزانيا وغينيا، حيث خسر الأولى، وحقق الفوز فى آخر وديتين، وتمكن المنتخب المصرى تحت قيادة «أجيرى» من إحراز 27 هدفاً، كما استقبل 7 أهداف فقط، آخرها هدف اللاعب الجنوب أفريقى تيمبينكوسى لورش، والذى كان كفيلاً بإنهاء رحلة المكسيكى مع المنتخب المصرى.

وخلال الـ12 مباراة التى قاد خلالها «أجيرى» منتخب الفراعنة، لم يواجه أى منتخب من المنتخبات صاحبة التصنيف الأول فى القارة السمراء، سوى منتخب تونس والذى نجح فى التغلب عليه بـ3 أهداف مقابل هدفين.