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كامل أبو علي ينفي سفر محمد صلاح للغردقة ومقابلة راموس

11:26 م | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: محمود البدوي
كامل أبو علي ينفي سفر محمد صلاح للغردقة ومقابلة راموس

راموس قائد المنتخب الأسباني

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كشف رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، حقيقة ترك اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، معسكر المنتخب قبل مباراة مصر مع جنوب أفريقيا، والذهاب إلى الغردقة من أجل لقاء قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد سيرجيو راموس، الذي كان يقضي عطلة رفقة أسرته في مدينة الغردقة.

وقال "أبو علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، إن كل ما يُنشر عن هذا الموقف لا أساس له من الصحة ولم يحدث إطلاقًا، مازحًا: أنا عارف يا أستاذ عمرو إنك مش مقتنع وأنت بتسألني السؤال ده إن صلاح جه الغردقة.

وأشار إلى أن ما يُنشر في هذا الصدد لا يمكن وصفه إلا بالشائعة، مضيفًا: أنا قاعد مع راموس 24 ساعة في الغردقة، حاجة زي كده كانت هتتعرف، بس الشائعة دي غريبة جدا.

وفجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجآت البطولة بفوزهم على منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.

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