التفاصيل الكاملة لقبول استقالة مجلس الجبلاية.. وفتح ملف المخالفات بعد أمم أفريقيا

اتفق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مسئولى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، واستبعاد كل الأسماء الموجودة بالمجلس من تشكيل اللجنة المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لإدارة شئون الجبلاية، لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، يدير الكرة المصرية لمدة 4 سنوات كاملة.

ويأتى موقف وزارة الشباب والرياضة باستبعاد المجلس الحالى من تشكيل اللجنة التى ستدير اتحاد الكرة لمدة 3 شهور، من أجل شفاء غليل الجماهير المصرية، والاستعانة بوجوه جديدة لتسيير الجبلاية وذلك بمزيج من عناصر الشباب والخبرة، حيث تم طرح اسم عمرو مصطفى فهمى ضمن اللجنة المنتظر تشكيلها، فى ظل المطالب التى نادت بعدم تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى بإدارة الاتحاد، خوفاً من تحويل الجبلاية إلى "دائرة انتخابية"، لبلده ومسقط رأسه الشرقية، كما أنه من رجال المجلس السابق ويحظى بالقرب من هانى أبوريدة.

وزارة الرياضة تحاول إبعاد ثروت سويلم عن اتحاد الكرة

وقالت مصادر داخل الوزارة: "رغم أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه فى حالة استقالة المجلس يتم قبولها وتكليف المدير التنفيذى بتسيير الأعمال لحين الدعوة لانعقاد جمعية عمومية انتخابية، إلا أن الوزير أشرف صبحى يبحث عن مخرج قانونى بالتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية، لإبعاد ثروت سويلم، أو على الأقل وجوده على الورق وبدون أى صلاحيات على أن تتم الاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة يتولون إدارة كافة الملفات، على أن يظهر سويلم على الورق أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم فقط".

وأضافت المصادر: "الوزير أشرف صبحى تلقى مطالب من بعض أعضاء اتحاد الكرة المستقيلين بإبعاد ثروت سويلم، كما أن الوزير لديه قناعات شديدة بأن المدير التنفيذى الحالى غير مؤهل لإدارة الاتحاد وإنهاء الموسم الحالى دون حدوث أزمات جديدة، والترتيب للموسم الجديد الذى سينطلق عقب انتهاء مباريات الدورى وكأس مصر للموسم الجارى".

وكشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة أن الجهات المسئولة لن تكتفى بقبول استقالة هانى أبوريدة ومجلسه، وستتم محاسبتهم على فشلهم فى إدارة كافة الملفات داخل الاتحاد طوال الفترة الماضية، وأبرزها الخروج الأفريقى المهين، وعدم تنظيم مسابقة محلية بجداول منتظمة، تساعد على إفراز عناصر قوية من اللاعبين، لتمثيل مصر وقيادتها إلى منصات التتويج كمعظم المنتخبات الأفريقية التى تطورت من حيث الأداء والنتائج.

واستقرت وزارة الشباب والرياضة على مراجعة كافة القرارات الإدارية المتعلقة بالجبلاية، وإحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة للنيابة العامة، كما سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول كارثة الخروج المهين لمصر من كأس الأمم الأفريقية، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية الشامل حول اتحاد الكرة القدم، والكشف عن حجم الإنفاق على المنتخب لإعداده للبطولة الحالية مع بيان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحديد المعايير الفنية التى تم الاستناد إليها فى اختيار الجهاز الفنى للمنتخب وحجم الأموال المنفقة.