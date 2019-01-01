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عاجل| ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز.. ويصل الدفاع الجوي لحضور المؤتمر الصحفي

01:30 م | الإثنين 08 يوليو 2019
كتب: علي سمير
عاجل| ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز.. ويصل الدفاع الجوي لحضور المؤتمر الصحفي

ديسابر

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وصل منذ قليل إلى ستاد الدفاع الجوي، الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لمنتخب اوغندا، لإعلان توليه بشكل رسمي الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

ويقيم نادي بيراميدز بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن المدير الفني الفرنسي، الذي أنهي علاقته بالمنتخب الاوغندي بالتراضي.

ديسابر المدرب الخامس لبيراميدز 

وتولى من قبل 4 مدربين مهمة القيادة الفنية لنادي بيراميدز قبل التعاقد مع ديسابر وهم البرازيلي البيرتو فالنتين، والأرجنتيني، ريكاردو أنتونيو لافولبي، وبعدهم تولى حسام حسن تدريب الفريق، ثم رامون دياز، لمدير الفنس الأسبق للهلال السعودي والذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وكان ديسابر اتفق مع الاتحاد الأوغني على فسخ عقده بالتراضي بعدما ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية بعد الخسارة من السنغال بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة.

 

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