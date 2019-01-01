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حسام البدري حول ترشيحه لتدريب المنتخب: شرف لي.. ولم يتحدث أحد معي

02:45 م | الإثنين 08 يوليو 2019
كتب: علي سمير
حسام البدري حول ترشيحه لتدريب المنتخب: شرف لي.. ولم يتحدث أحد معي

حسام البدري

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تحدث حسام البدري رئيس نادي بيراميدز عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، في ظل تردد اسمه بين ترشيحات عديدة.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي اليوم لتقديم المدير الفني لبيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات او المشكلات الموجودة حاليا". 

وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع".

وتابع: "حتى الآن لم يصلني أو يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قد أعلن رحيل المكسيكي خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا في دور الـ 16 من البطولة.

وجاءت الهزيمة من جنوب أفريقيا لتكتب نهاية أجيري مع منتخب مصر، وبعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم استقالته من مهامه، بالإضافة إلى استقالة جميع الأعضاء، وهم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وكرم كردي وأحمد مجاهد، وسيف زاهر وحازم إمام ودينا الرفاعي ومحمد أبوالفا.

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