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عاجل| تأجيل دعوى بطلان الدوري إلى 14 يوليو

04:01 م | الإثنين 08 يوليو 2019
كتب: محمد السيسي
عاجل| تأجيل دعوى بطلان الدوري إلى 14 يوليو

الاتحاد المصري

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قررت لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية؛ تأجيل القضية المرفوعة من الأندية المتضررة من بطلان مسابقة الدوري وعددها 9 أندية إلى يوم الأحد القادم 14 يوليو الجاري؛ بسبب عدم حضور الشؤن القانونية التابعة لإتحاد الكرة.

وكانت هذه الأندية قد قامت برفع دعوى أمام لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية مطالبة بإلغاء بطولة الدوري العام وعدم هبوط الأندية المتضررة طبقا لما جاءت بصحيفة الدعوى التي ضمت الكثير من الأسباب التي تبطل بطولة الدوري هذا الموسم طبقا للقوانين واللوائح المحلية والدولية.

الأندية تطالب بإلغاء الدوري 

حيث طالبت الأندية بإلغاء الهبوط لعدة أسباب منها؛ عدم حصول تلك الأندية على مبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية الأخرى التى استعانت بحكام أجانب خلال الموسم الكروي إلى جانب استفادة كبار الاندية من تعديل الجبلاية فى قائمة اللاعبين من 25 إلى 30 فضلا عن عدم انتظام المسابقة المحلية على مدار الموسم بأكمله.

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