فرج عامر ينفي انتقال محمد أبو جبل للزمالك: غير جادين في التفاوض

نفى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مزاعم انتقال حارس الفريق السكندري محمد أبو جبل لصفوف نادي الزمالك.

وقال عامر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لن يرحل أبو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض".

وينتظر سموحة عرضا جديا لدراسته بشأن بيع حارس مرمى الفريق من عدمه.

الزمالك يبحث عن بديل جنش بعد الإصابة

ودفعت اصابة محمود جنش حارس الفريق الأبيض الأساسي، مسئوولي الزمالك للتفكير في التعاقد مع حارس سموحة، لتعويض غياب الحارس الأساسي جنش.

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة علي الأراضي المصرية من الفترة 21 يونيه حتى 19 من الشهر الجاري، ليتأكد غيابه مدة لن تقل عن 7 أشهر حتى يتماثل للشفاء ويعود مرة أخرى للملاعب.

وصرح جنش من قبل أن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب، برىء من إصابته، وأن الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر إكيلس قضاء وقدر ولا دخل للأحمال البدنية بها، مشدداً على أنه راض تماماً بقضاء الله.