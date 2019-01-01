مفاجأة.. مهاجم الزمالك لا يعلم شيئا عن انتقاله لسموحة

كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن اللاعب لا يعلم شيئا عن إعلان انتقاله إلى سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة.

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أعلن عن أنه حصل على لاعبين بطريقة الإعارة من نادي الزمالك، من بينهما مصطفى محمد، بعد الاتفاق مع رئيس الزمالك.

وشدد المصدر المقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن اللاعب لم يتم إبلاغه بهذا الأمر، وأنه أبلغ إدارة النادي الأبيض رسمياً رفضه الانتقال لسموحة، خاصة أنه يمتلك بعض العروض المحلية والخارجية، لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن، وينتظر للوصول إلى العرض الأفضل له.

ويتمسك مصطفى محمد بالاحتراف الأوروبي، فى حالة عدم عودته إلى الصفوف الأساسية للزمالك الفترة المقبلة، على أن يتم حسم القرار النهائى بشأنه عقب عودة الفريق من معسكر قبرص.

رئيس سموحة يعلن فشل الصفقة

وفي نفس السياق، كان قد كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أنه حصل على لاعبين بطريقة الإعارة من نادي الزمالك، هما مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا، إلا أنه تفاجأ بطلب رئيس الزمالك ضم الحارس محمد أبو جبل لصفوف فريقه.

وشدد فرج عامر على أن محمد أبوجبل لم يكن في الصفقة نهائيًا، والنادي متمسك به ويرفض بيع الحارس الأساسي للأبيض.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد، من خلال معسكره في قبرص بقيادة مديره الفني خالد جلال، والذي يخوض خلاله 3 مباريات ودية قبل العودة إلى القاهرة.