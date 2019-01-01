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البرازيلي سيرجيو فارياس مديرا فنيا لطلائع الجيش

01:22 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: أحمد البكري
البرازيلي سيرجيو فارياس مديرا فنيا لطلائع الجيش

البرازيلى سيرجيو فارياس

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نجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لقيادة الفريق فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد إنتهاء مباريات الفريق العسكري في الدوري الممتاز.

ووصل سيرجيو فارياس إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، برفقة ستيفانو امبكيازو مدرب الأحمال الجديد، للتوقيع الرسمي لتدريب الطلائع، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي جلسة خاصة مع المدرب البرازيلي بعد وصوله صباح اليوم، للاتفاق والترتيب للفترة المقبلة.

 

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