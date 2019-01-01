رسميا.. فتح باب القيد المحلي للموسم الجديد 29 يوليو

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي للموسم الجديد يوم 29 يوليو المقبل، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري.

وبذلك سيتم فتح باب القيد المحلي بعد 24 ساعة فقط من مباراة القمة المقرر أن تجمع الأهلي مع الزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري والذي تقرر إقامتها يوم 28 يوليو الجاري، على أن يتم السماح بعدها للأهلي والزمالك وباقي أندية الدوري بقيد الصفقات الجديدة.

الأهلي كان يأمل في مشاركة الصفقات الجديدة بالمباريات المؤجلة

وبذلك تأكد خوض الأهلي والزمالك لمبارياتهم المؤجلة والمتبقية بقائة الموسم الماضي ولن يتم السماح للصفقات الجديدة بالمشاركة بالصفقات الجديدة، حيث يتبقى للأهلي مباراتين أمام المقاولون والزمالك، ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

جدير بالذكر أن مصدر باتحاد الكرة، كشف رفض الجبلاية لطلب النادي الأهلي بفتح باب القيد المحلي، بحيث تكون للصفقات الجديدة حق المشاركة بالمباريات المؤجلة من عمر مسابقة الدوري للموسم الحالي، المقرر استئنافه عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، وأكد مصدر في اتحاد الكرة بـ"الوطن سبورت"، أن طلب الأهلي يخالف اللوائح كونها تمنع مشاركة لاعبين جدد بمسابقة لم يشاركوا فيها منذ بدايتها، وشدد مسئولو الجبلاية على أنه تم تقديم مواعيد المباريات المؤجلة حتى تنتهي 28 يوليو قبل غلق باب القيد الأفريقي بنهاية الشهر الجاري.