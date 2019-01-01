بعد قليل.. إيهاب الخطيب يكشف أكبر مفاجآت صفقات الانتقالات الصيفية على "الوطن TV"

يقدم الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة الوطن، حلقة جديدة من برنامجه المصور على شاشة "الوطن TV".

ويكشف الخطيب كبرى مفاجآت صفقات الانتقالات الصيفية، معلنا عن صفقة من العيار الثقيل، في صفقة انتقال مباشر بين اثنين من أكبر الأندية المصرية.

كما يكشف الخطيب على "الوطن TV" تفاصيل ومعلومات حصرية من شأنها إعادة رسم للعلاقات الكروية بين الأندية الكبيرة، قبل استنئاف مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

انتظروا التفاصيل بعد قليل...