بالفيديو.. إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة: علي جبر في الأهلي رسميا.. والصلح خير

فجر الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة الوطن، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إتمام صفقة انتقال مباشر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بعد تولي الإدارة الجديدة.

وكشف الخطيب أن النادي الأهلي أنهى انتفاقه رسميا مع بيراميدز لانتقال المدافع الدولي علي جبر لصفوف النادي الأهلي بدءا من الموسم المقبل، موضحا أن هذه الصفقة هي أول تعاون وتعامل مباشر بين إدارة النادي الأهلي والإدارة الجديدة لنادي بيراميدز.

وقال الخطيب إن المؤشرات الحالية تؤكد أن "الصلح خير" بين إدارة الناديين، في صفقة ستهز الوسط الرياضي في مصر.

جدير بالذكر أن علي جبر، مدافع الزمالك السابق وبيراميدز الحالي انتقل إلى صفوف بيراميدز الموسم الماضي بعد اتفاق إدارة الزمالك وبيراميدز السابقة، إلا أن الأمور تغيرت وسيرتدي جبر القميص الأحمر بدءا من الموسم المقبل

شاهد فيديو إيهاب الخطيب يعلن انتقال علي جبر لصفوف الأهلي

شارك علي جبر في 27 مباراة مع بيراميدز بمعدل 2169 دقيقة، سجل 3 خلالها أهداف، وحصل على 4 كروت صفراء.