أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. ديبواه يعلن تشكيل مدغشقر لمواجهة تونس في دور الـ8 بأمم أفريقيا

الاتحاد المغربي للوطن سبورت: رينارد مستمر معنا حتى الأن.. وجلسة عاجلة لحسم مصيره

بالصور.. بسبب مباراة الجزائر وكوت ديفوار.. أعداد قليلة بملعب السلام لمؤازرة تونس

بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.. والإحتكام للوقت الإضافي

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة: علي جبر في الأهلي رسميا.. والصلح خير

07:20 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
بالفيديو.. إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة: علي جبر في الأهلي رسميا.. والصلح خير

علي جبر

أخبار متعلقة

فجر الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة الوطن، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إتمام صفقة انتقال مباشر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بعد تولي الإدارة الجديدة.

وكشف الخطيب أن النادي الأهلي أنهى انتفاقه رسميا مع بيراميدز لانتقال المدافع الدولي علي جبر لصفوف النادي الأهلي بدءا من الموسم المقبل، موضحا أن هذه الصفقة هي أول تعاون وتعامل مباشر بين إدارة النادي الأهلي والإدارة الجديدة لنادي بيراميدز.

وقال الخطيب إن المؤشرات الحالية تؤكد أن "الصلح خير" بين إدارة الناديين، في صفقة ستهز الوسط الرياضي في مصر.

جدير بالذكر أن علي جبر، مدافع الزمالك السابق وبيراميدز الحالي انتقل إلى صفوف بيراميدز الموسم الماضي بعد اتفاق إدارة الزمالك وبيراميدز السابقة، إلا أن الأمور تغيرت وسيرتدي جبر القميص الأحمر بدءا من الموسم المقبل

شاهد فيديو إيهاب الخطيب يعلن انتقال علي جبر لصفوف الأهلي

شارك علي جبر في 27 مباراة مع بيراميدز بمعدل 2169 دقيقة، سجل 3 خلالها أهداف، وحصل على 4 كروت صفراء.

 

أخبار قد تعجبك

الجزائر تتحدى عقدة كوت ديفوار بهجوم مرعب ودفاعات حصينة في أمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • تونس

    تونس

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • مدغشقر

    مدغشقر

  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

الأكثر قراءة

مفاجأة.. مهاجم الزمالك لا يعلم شيئا عن انتقاله لسموحة

شاهد بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
انقسام في الزمالك بسبب عبد الله السعيد.. والتضحية بـ"يوسف وحفني" لضم "عواد"