طارق حامد يواصل ضغوطه على الزمالك للرحيل إلى السعودية

يواصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، الضغط على إدارة النادى للموافقة على انتقاله لنادى اتحاد جدة السعودى، ونقل اللاعب لأمير مرتضى، المشرف على الكرة، تمسُّكَه بالرحيل لتأمين مستقبله مادياً، وخوض تجربة جديدة فى حياته الكروية.

ويرفض مجلس الزمالك التفريط فى اللاعب خوفاً من غضب الجماهير، حال تأثر الفريق برحيل طارق حامد، وينتظر أن يعقد أمير مرتضى جلسة جديدة مع اللاعب لإقناعه بالبقاء مع الزمالك، بعد التشديد على رفض التفريط فى أى لاعب من القوام الأساسى للفريق.

الزمالك يبحث ضم جون أنطوي

وفى سياق الصفقات، دخل نادى الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع المقاصة لضم الغانى جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث وافق أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للمقاصة على ترك المهاجم، فيما يتمسك النادى الفيومى بالحصول على خدمات الثنائى محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد إبراهيم على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومعهما 2 مليون دولار.

وتوقف عرض الزمالك عند دفع 7 ملايين جنيه، والموافقة على إعارة "شيكابالا" فقط، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توافقاً بين الطرفين لإنهاء الصفقة رسمياً، كما يواصل مجلس الزمالك تحركاته للتعاقد مع محمد عواد، والنزول بالمقابل المادى الذى يطلبه النادى الإسماعيلى من 70 مليون جنيه لـ25 مليون جنيه، وإعارة لاعبين وهو ما يرفضه الإسماعيلى حتى الآن.

من جانبه، رحَّب خالد جلال، المدير الفنى للفريق، بضم لاعبين من الدرجة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط صغر السن حتى يتمكن النادى من إكسابهم الخبرات، حيث عرض أحد وكلاء اللاعبين، اللاعب كريم رأفت من ناشئى فريق النجوم على الزمالك للتعاقد معه، وهو ما رحب به الأبيض لصغر سن اللاعب مواليد 1999.

ورفض المدير الفنى للفريق رحيل محمود علاء، الذى تلقى عروضاً مغرية فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم وجود البديل المناسب، وفق مبرر المدرب لإدارة القلعة البيضاء، طالباً من إدارة النادى عدم دراسة أى عرض يصل للاعب خلال الفترة المقبلة.