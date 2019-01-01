رؤوف خليف: أنصح مصر بالتعاقد مع هيرفي رينارد.. وأتمنى تجربة أوروبية لساسي

أحد أفضل المُعلقين العرب، الذي عُرف بصوته الرنان والتعليقات الرائعة على المبارايات، لا أحد يختلف على قيمة المُعلق التونسي رؤوف خليف، التي تعشقه الجماهير العربية وخاصة المصرية العاشقة لكرة القدم، رؤوف خليف أدلى بتصريحات نارية لـ"لوطن سبورت" في حوار على هامش تواجده وتعليقه على مباراة تونس ومدغشقر في دور الـ8 من أمم أفريقيا، حيث يتحدث داخل الحوار عن تولي إمكانية تولي المدرب المصري تدريب الفراعنة، ونصيحته لاتحاد الكرة المصري بشأن المدرب الجديد، وكذلك حديثه عن محمد صلاح وفرجاني ساسي وأشياء أخرى داخل الحوار:

بداية حدثنا عن تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا؟

- في البداية أهنئ مصر على هذا التنظيم الرائع والمُبهر، وأعتقد بأن النهائي سيكون أقوى من حفل الإفتتاح، ولم أر تنظيما لبطولة أمم أفريقيا مثلما فعلت مصر، تنظيم كان خرافيا بمعنى الكلمة، وكان هذا المنتظر من مصر، دائما تعطي دروسًا وهي بلد رائع وشعبها شعب رائع ومثقف، لا أحد ينتظر منه الفشل، دائما ناجح ويراهن على النجاح.

حدثنا عن المأساة التي يعيشها الشارع المصري بخروج المنتخب الوطني؟

- في بداية الأمر هذه هي كرة القدم، تعطيك مرات وتأخد منك مرة، قد تنسيك كل الأفراح التي عيشتها من قبل، ولكن المشكلة لدى اتحاد الكرة دائما في عدم الاختيار الجيد للجهاز الفني للمنتخب المصري، أجيري مدرب لا يُقنع نهائيا، وليس جديرا بتدريب المنتخب المصري، وليس هو المدرب الذي تنتظر منه بطولة، ليس الشخص الذي تنتظر منه نجاحا نهائيًا، علقت على مباريات للمكسيك من قبل لم يقنع ولم يقدم شيئا يذكر.

رينارد الأنسب لتدريب مصر

وماذا عن خروج المغرب؟

تحدثت بأن المغرب قتلت نفسها في الكان، ولكن هذه هي كرة القدم، ننظر لمستوى المغرب في المجموعات الجميع قال بأنها ستصل للنهائي، ولكن خرجت أمام بنين، وهو ليس بالمنتخب المُرعب، ولكن أطاح بمنتخب كبير.

من تراه أنسب للمنتخب المصري؟

-أرى الفرنسي هيرفي رينارد أنسب للمنتخب المصري ملال الفترة المقبلة، مدرب قدير حاصل على أمم أفريقيا مرتين، وسينجح مع المنتخب المصري لأنه سيتمتلك عناصر جيدة، وسيجيد التعامل معها، وقادر على قيادة مصر لمنصات التتويج.

لكن مارأيك في اقتراح المدرب الوطني لمصر؟

- بالنسبة للمعلم حسن شحاته فهو صنع تاريخ لمصر بكل تأكيد لا أحد يختلف على ذلك، لكن الآن صعب أن يقود المنتخب المصري، أما بالنسبه لحسام حسن في حال ابتعاده عن الانفعالات وإهانة اللاعبين سيكون جديرا بتدريب مصر، المشكلة الوحيدة لديه انفعالاته، يعطي انطباعا سيئا ويلعب دورا سيئا في مسيرة العميد التدريبية، ولن يقبل أي لاعب في منتخب مصر إهانته نهائيًا، لأنهم يلعبون في دوريات كبرى، ولكن حسام البدري المدرب الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا قادر بكل تأكيد على قيادة مصر لأنه يعرف كل خبايا القارة ونجوم القارة، وفي حال إعطائه الثقة سينجح مع المنتخب المصري، لابد أن يكون مدرب مصري في تصفيات كأس العالم، في حال استقر اتحاد الكرة على تواجد مدرب مصري.

وماذا عن محمد صلاح؟

- صلاح واحد من أفضل 4 لاعبين في العالم، لكنه لن يصنع تاريخا لوحده نهائيًا، يحتاج للمساعدة، داخل الملعب.

حدثنا عن تجربة ساسي مع الزمالك؟

- تجربة ساسي مع الزمالك رائعة للغاية، وأفادت المنتخب التونسي بمساندة الجماهير العاشقة للزمالك لنسور قرطاج في مباريات الكان، وساسي إضافة رائعة لأي ناد بأفريقيا أو خارجها، وياسعده من يفوز بخدمات ساسي، وجماهير الزمالك تعلم ذلك، وإن شاء الله تكون له تجربه أوروبية، وأتمنى له ذلك.

لابد أن نتحدث معك عن حظوظ تونس بالفوز باللقب؟

- تونس مؤهلة للفوز باللقب بعدما تخطت الصعاب، لا بد أن تلعب على اللقب وليس الأداء المشرف فقط، وأتمنى أن يكون النهائي عربيا خالصا بين تونس والجزائر.