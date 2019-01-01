كهربا يغادر إلى تركيا ويزيد الجدل حول عودته للزمالك

غادر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، القاهرة، متجها إلى تركيا، في ظل استمرار انقطاعه عن تدريبات النادي الأبيض بسبب أزمة تعديل القيمة المادية لتعاقده مع القلعة البيضاء.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورته وهو متواجد بالطائرة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن متوجه إلى تركيا للتوقيع إلى نادي باشكتاش، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين إدارة نادي الزمالك إلى طريق مسدود خلال الأيام الماضية، وانقطع اللاعب عن التدريبات منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد.

كهربا يضع شروطه للتجديد للزمالك

في سياق متصل، أكد مصدر مقرب من اللاعب، في وقت سابق، أن كهربا تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من جانب نجل رئيس نادي الزمالك، واشترط اللاعب تعديل راتبه مع الفريق، ليكون 15 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة للسماح له بخوض تجربة احتراف خارجي خلال الموسم المقبل، بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المصدر أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض خارجية، بالدوري السعودي والتركي والسويسري، وشدد المصدر على أن كهربا يقترب من إنهاء تلك الأزمة مع الزمالك، في حال تنفيذ طلباته، وإذ رفضت إدارة القلعة البيضاء مطالبه، سيكمل إجراءات إثبات الثغرة المتواجدة في عقده الحالي، من أجل الرحيل.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن انتقال اللاعب محمود كهربا للنادي الأهلي وتوقيعه للأحمر لمدة خمسة مواسم، إلا أن اللاعب غادر القاهرة متوجها إلى تركيا، ليثير الجدل حول مستقبله وهل تأتي تلك الرحلة لإنهاء المفاوضات مع نادي خارجي ويترك أزمته مع الزمالك لتصل إلى المحكمة الرياضية الدولية، خاصة وأن عقد اللاعب مستمر مع النادي الأبيض.