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خاص| خالد جلال يهدد بالرحيل عن الزمالك

03:29 م | الجمعة 12 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص| خالد جلال يهدد بالرحيل عن الزمالك

خالد جلال

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شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بين خالد جلال المدير الفنى للفريق وإدارة النادي بسبب العروض التي وصلت إلى أكثر من لاعب موخرا.

وكشف مصدر قريب من المدير الفني، أنه هدد بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة موافقة الإدارة على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق.

وكان خالد جلال المدير، الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جدد رفضه لرحيل محمود علاء مدافع القلعة البضاء، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قد استفسرت من الجهاز الفني، خلال معسكر الفريق المغلق في قبرص عن إمكانية رحيل مدافع الفريق، سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة، ولكنه رفض الأمر تماما.

وكان مسؤولو نادي الزمالك، قد تلقوا خلال الساعات الماضية عرضا من نادي الهلال السعودي من أجل ضم محمود علاء، وبمبلغ مادي كبير وهو الأمر الذي جعل إدارة الزمالك تفكر في الموافقة على رحيله.

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