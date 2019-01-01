عقد درجة أولى.. تفاصيل مكالمة أمير مرتضى مع "دونجا بيراميدز"

أجرى أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مكالمة هاتفية مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز، من أجل حسم موقفه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة, وفق مصادر خاصة لـ"الوطن سبورت".

وقال مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن أمير مرتضى أكد خلال مكالمته مع نبيل عماد دونجا، على أن وجوده في الزمالك أصبح مطلب للجميع وسيتم منحه عقد مادي من الدرجة الأولى، وضمن العقود الكبيرة وبجانب السماح له بتصوير إعلانات والموافقة على رحيله للاحتراف حال تلقي عروض مناسبة.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع دونجا، لتعويض رحيل طارق حامد لاعب الوسط في حالة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، وخاصة أنه يرغب في خوض هذه التجربة، وكان مسؤولو الأبيض قد عرضوا على إدارة نادي بيراميدز دفع مقابل مادي أو إجراء صفقة مقايضة بينهما نظير ضم دونجا والأقرب رحيل إبراهيم حسن في حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق علي رحيله.

الزمالك يخوض آخر ودية في معسكر قبرص

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ياتقي اليوم وديًا، مع فريق أمونيا القبرصي ضمن آخر وديات معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، وخاض الزمالك تحت قيادة مديره الفني خالد جلال، خلال المعسكر الحالي ثلاثة وديات أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ثم التعادل في الودية الثانية أمام فاماغوستا ايجابيا بثلاثة أهداف لكل فريق والودية الثالثة أمام دوسكا وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي، سيتم خوضها عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.