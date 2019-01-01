كواليس هروب كهربا إلى تركيا بسبب أمير مرتضى

مازال هروب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك إلى تركيا، للانتقال إلى أحد الأندية هناك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يهز أرجاء نادي الزمالك.

وينشر "الوطن سبورت" كواليس هروب اللاعب صباح اليوم إلى لبنان ومنها إلى تركيا صباح غد، للتوقيع لأحد الفرق هناك ودور أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في هروب اللاعب.

وتعود القصة عندما عاد اللاعب من الاحتراف في الدوري السعودي، وتحديدا في نادي اتحاد جدة، وقام بتجديد تعاقده لمدة موسمين آخرين، وحصل على وعد في ذلك الوقت بتجديد العقد الذي ينص على حصول اللاعب على 2 مليون جنيه فقط.

وتحدث رئيس النادي مع أمير مرتضى منذ البداية على تعديل العقد وحصول اللاعب على 15 مليون جنيه، لكي يتحقق الاستقرار وعدم دفع اللاعب لحدوث أزمات مثلما حدث بعد ذلك.

ورفض أمير مرتضى تعدديل عقد اللاعب، بحجة تقديمه مستوى أفضل والظهور بشكل جيد، وبعدها بدأ اللاعب بشكل جيد في الدور الأول، وأحرز العديد من الأهداف وهو ما جعل رئيس النادي يؤمن بنظرية نجله، وبعد ذلك ظهرت الأزمات ودخل اللاعب في العديد من المشاكل وتلقى العديد من الوعود لتعديل عقده.

سباب متبادل بين كهربا ورئيس النادي ووعد بتعديل عقده

وقبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، دخل اللاعب في أزمة كبرى مع رئيس النادي وصلت إلى السباب بين الطرفين وبعدها ظهر رئيس النادي في شاشة التلفزيون ومعه اللاعب ونفى الأزمة وأكد على قرب تعديل عقد اللاعب ولكن كان رد أمير عدم التجديد لحين الحصول على بطولتي الكونفدرالية الأفريقية والدوري العام، وهو ما جعل اللاعب يهرب لكي يفسخ عقده مستندا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى.