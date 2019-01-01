أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ"كهربا": "لن ترحل دون موافقة الزمالك"

غرد أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب "أحمد" عبر "تويتر": "رسالتي للاعب نادي الزمالك حتى موسم ٢٠٢٢ أعلم أنك تعلم أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي نادي إلا بموافقه نادي الزمالك، نصيحة الزمالك ومرتضى وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك الأسلوب سواء أردت الرحيل أو تعديل عقدك، الزمالك فريق ٣٠ لاعب وليس مجرد لاعب".

وجاء ذلك بالتزامن مع الأخبار المتداولة حول انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك الحالي، إلى صفوف أحد الأندية التركية.

كهربا يثير أزمة في الزمالك

وأثار محمود "كهربا" أزمة كبيرة داخل صفوف نادي الزمالك في الفترة الماضية، حيث حدثت العديد من المناوشات بين اللاعب ورئيس الزمالك، بسبب محاولته الرحيل أكثر من مرة.

وحاول أعضاء مجلس نادي الزمالك، وبعض اللاعبين في النادي الجلوس مع اللاعب، لتهدئته وحل الأزمة الموجودة بينه وبين رئيس النادي.