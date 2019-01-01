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عاجل.. صحيفة سعودية تُعلن إتمام صفقة انتقال طارق حامد لاتحاد جدة بـ 65 مليون جنيه

07:57 م | السبت 13 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. صحيفة سعودية تُعلن إتمام صفقة انتقال طارق حامد لاتحاد جدة بـ 65 مليون جنيه

طارق حامد

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أعلنت صحيفة عكاظ السعودية، عن إتمام صفقة انتقال طارق حامد، لاعب الزمالك إلى اتحاد جدة السعودي مقابل 4 ملايين دولار، وهو ما يوازي 66 مليون جنيه، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت الصحيفة، أن النادي السعودي رفع عرضه لاستعارة اللاعب من مليوني دولار إلى 4 ملايين وهو ما وافق عليه رئيس النادي الأبيض.

رئيس الزمالك يرفض رحيل طارق حامد بمقابل 2 مليون دولار

وكان رئيس نادي الزمالك رفض بشدة رحيل اللاعب بمقابل 2 مليون دولار فقط، بينما في نفس التوقيت يضغط اللاعب للرحيل وخوض تجربة احتراف وتأمين مستقبله، نظرًا للمقابل المالي الكبير، الذي سيتقاضاه هناك.

يذكر أن طارق حامد شارك مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية بشكل أساسي، وقدم مستوى مميز لفت أنظار وإشادة الجميع، رغم خروج "الفراعنة" من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بخسارة قاتلة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

 

 

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