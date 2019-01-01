خاص.. رجل أعمال خليجي سر أزمة طارق حامد مع الزمالك.. واللاعب يطلب 15 مليونًا للبقاء

يكشف الوطن سبورت، عن كواليس أزمة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك مع إدارة النادي الأبيض، والتي بسببها دفعته للتفكير في الرحيل للاحتراف الخارجي، لأجل خوض التجربة وتأمين مستقبله.

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك، خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، على أن عقد طارق حامد كان يقتضي الحصول على 7 ملايين من الزمالك في الموسم، و5 ملايين من أحد رجال الأعمال بالخليج، كدعم منه للاعب، إلا انه لم يسدد له المبلغ، بالشكل، الذي فتح الأزمة مؤخرًا.

طارق حامد يشترط الرحيل قبل التجديد

وأشار المصدر، إلى أن طارق حامد نجم الزمالك، طلب من إدارة القلعة البيضاء رفع عقده إلى 13 أو 15 مليونًا للتجديد، كما اشترط الرحيل على سبيل الإعارة قبل تجديد التعاقد.

وترددت العديد من الأنباء مؤخرًا، حول اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي من الحصول على خدمات طارق حامد، خلال المرحلة القادمة، للاحتراف بالدوري السعودي.

ولفت طارق حامد، نجم خط وسط منتخب مصر، الأنظار إليه خلال بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا، وذلك عقب تألقه رفقة المنتخب الوطني قبل خروج الفراعنة من دور الـ19 أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف نظيف قاتل في الدقائق الأخيرة.