رئيس الزمالك لكهربا: "بلاش تلعب بالنار ومحضر لك مفاجأة"

فتح رئيس نادي الزمالك النار على لاعب الفريق الأبيض، محمود كهربا، وذلك على خلفية الأزمة الكبيرة الدائرة حاليًا بين إدارة القلعة البيضاء واللاعب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: لن يكون في مقدور كهربا الانتقال إلى أي فريق إلا بعد الحصول على موافقتي أولًا.

وتابع: في النهاية كان مجرد لاعب مغمور في إنبي، وللعلم كهربا قبض عقده اللي مش متوثق زي ما بيقول، وبالتالي أي نادي هيتمنع من إبرام أي تعاقدات لو اتعاقد معاه، وهاخد أي تعويضات أنا عايزها.

وواصل رئيس الزمالك حديثه قائلًا: معايا صور فضيحة لكهربا لما كان متغيب عن التدريبات، وكل اللي عمله متسجل صوت وصورة، والظابط إللي معاك مش هينفعك.

وأكمل: كهربا عايز 20 مليون جنيه، ليه؟ هو عايزني أبوظ الفريق، لازم جماهير الزمالك تتجاهله.

وأردف: بلاش تلعب بالنار يا كهربا، ولو راح أي نادي في مصر ولا يفرق معايا، بس أنا محضر له مفاجأة، ومش هسيبك بالقانون.

الجدير بالذكر أن "الوطن سبورت" انفرد بخبر اقتراب محمود كهربا من الانتقال إلى نادي دينزلي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.