إيهاب الخطيب: 3 مدربين مرشحون لقيادة منتخب مصر

تقدم ثروت سويلم، المدير التنفيذي القائم بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بخطاب رسمي مطالبًا الاتحاد الدولي بعدم إجراء أي انتخابات مكملة للفترة المتبقية للمجلس الحالي، علي أن يدير الاتحاد المصري المدير التنفيذي الفترة المقبلة التي مدتها حوالي سنة وثلاثة أشهر وتواجد لجنة تساعده في إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، حسبما أكد إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة "الوطن".

وأضاف الخطيب خلال مداخله هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في الخطابات المقدمة له، ويعتقد الخطيب بنسبة كبيرة جدًا أن الاتحاد سيرد بالموافقة على هذه الخطابات، لأن الداعم لهذه الخطابات هو المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وفقًا لوجوده في الاتحاد الدولي .

وأوضح أن أبو ريدة تحدث مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووعده بأنه سينفذ قراراته في الفترة القادمة من خلال علاقاته بالاتحاد الدولي وعلي الأرجح سيتم الموافقة علي الخطاب المرسل في الساعات المقبلة و سيتم إرسال أسماء اللجنة التي ستدير الاتحاد مع العميد ثروت سويلم.

وأكد الناقد الرياضي أن هناك أسماء كثيرة مقترحة الآن لتكون في عضوية الاتحاد المصري، ولكن هذه الأسماء تكهنات أو ترشحات عن طريق الإنترنت والموقف يحتاج إلي دراسة كبيرة جدًا واللجنة المختارة لأعضاء الاتحاد المصري ستتكون من ثلاثة أو أربعة أفراد علي الأكثر.

وأوضح أن الآراء تسير اتجاه اختيار مدير فني مصري لقيادة المنتخب، وهناك ثلاثة أسماء مرشحة مثل حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن واستبعاد فكرة المدير الفني الأجنبي وكل هذا سيُحدد بعد اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر الخطيب أن محمود عبد المنعم كهربا سينتقل للنادي الأهلي وانتقاله إلي النادي التركي محطة انتقال لا أكثر ومن الممكن أن يبدأ الموسم المقبل من شهر يناير.