عمرو جمال يتلقى عرضا من الدوري التشيكي.. ويرحب بالرحيل عن الأهلي

تلقى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري التشيكي للانتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، بأنه تلقى العرض خلال تواجده في معسكر الفريق بإسبانيا، استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك على الترتيب، في ختام مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

عدم قناعة لاسارتي بإماكنيات الغزال تدفعه للرحيل

وأضاف المصدر أن عمرو جمال يرحب بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تواجد الثلاثي مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن، وهو ما يصعب مشاركته في المباريات، فضلا عن عدم قناعة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بإمكانيات اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشارك اللاعب في تشكيل مباراة الفريق الأولى بمعسكر إسبانيا التي أقيمت الخميس الماضي، أمام فريق سوكر سمارت وانتهت بفوز المارد الأحمر بتسعة أهداف نظيفة.