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رئيس الزمالك يتراجع عن ضم "أفشة" بسبب أهلاويته

02:05 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
رئيس الزمالك يتراجع عن ضم "أفشة" بسبب أهلاويته

محمد مجدي أفشة

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تراجع رئيس الزمالك عن فكرة التعاقد مع محمد مجدي «أفشة» عقب إعلان اللاعب أهلاويته بصورة تجمعه بالمهندس عدلى القيعي، مدير التسويق بالنادى الأحمر، والكلام عن توقيعه للفريق وتشديده على أنه لن يلعب فى مصر لغيره.

وفى نفس السياق، يعقد رئيس النادى جلسة غداً الخميس مع مسئولى نادى بيراميدز لحسم الصفقات التبادلية بين الطرفين، حيث يعرض رئيس الأبيض، الثنائى حازم إمام وإبراهيم حسن للتعاقد مع أحدهما فى مقابل الحصول على خدمات عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعماد نبيل دونجا، فيما تراجع الأبيض عن التعاقد مع عبدالله السعيد بسبب تراجع مستواه بشدة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية.

ارتياح في الزمالك لتأكد مشاركة فرجاني ساسي أمام الجونة

على صعيد آخر، سادت حالة من الارتياح لدى خالد جلال، المدير الفنى للفريق، بعد التأكد من مشاركة التونسى فرجانى ساسى فى مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل فى مسابقة الدورى العام، حيث أجرى المدير الإدارى اتصالاً باللاعب الذى أكد وجوده فى المران غداً الخميس عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى.

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