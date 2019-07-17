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خاص.. كاسونجو مفتاح الزمالك لضم جون أنطوي

عاجل.. جون أنطوي في الزمالك خلال ساعات

04:07 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد فؤاد
عاجل.. جون أنطوي في الزمالك خلال ساعات

جون أنطوي

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اقترب مسئولو نادي الزمالك، من إنهاء الاتفاق مع نادي مصر المقاصة حول التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي، بداية من الموسم المقبل.

وعلمت "الوطن سبورت"، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع إدارة مصر المقاصة من أجل انتقال المهاجم الغاني إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتم الاتفاق رسميا بين الناديين، على انتقال جون أنطوي للقلعة البيضاء بمبلغ مادي كبير وثنائي من الأبيض طلبهم أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي.

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أبلغ اللاعب ووكيله إدارة المقاصة برغبته فى الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رئيس الزمالك: تعاقدنا مع صفقة استهدفها الأهلي

أعلن رئيس نادي الزمالك عن تعاقد ناديه مع لاعب كان يتمنى مسئولي النادي الأهلي ضمه طوال الفترة الماضية، ولم يفصح عن اسم اللاعب.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، أنه لن يعلن عن أي تفاصيل حول الصفقة قبل الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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