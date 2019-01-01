رئيس الزمالك مهاجمًا الجونة: بيعاملونا بـ"غل".. حسيت أننا هنلاعب ريال مدريد

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على إدارة نادي الجونة، بسبب رفض الأخير تغيير ملعب مباراة الفريقين، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيوينة:"الجونة رفض نقل المباراة إلى ملعب أخر، طلبنا تغيير الملعب نظراً لأنه غير صالح لاستضافة المباراة".

وتابع:"الجونة يتعامل معنا بغِل كبير، نواجه حالة غِل بشكل غير طبيعي، لقد شعرت أننا سنلعب ضد ريال مدريد، الجونة فريق كان في طريقه للدرجة الثانية".

موقف الفريقين قبل اللقاء

ويدخل الفريق الأول بنادي الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وأنهى بيراميدز جميع مباراياته بالدوري، أما الأهلي فخاض مباراة أكثر من نادي الزمالك.

بينما يستعد فريق الجونة، للمباراة بإرتياحية كبيرة، بعد ضمان البقاء في الدوري الموسم المقبل، بعد حصد 37 نقطة جعلته في المركز الخامس عشر.