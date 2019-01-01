أحمد أحمد يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح أمم أفريقيا 2019

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وهاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، على جهودهما لنجاح البطولة.

وقال أحمد أحمد، في ندوة صحفية بأحد فنادق القاهرة: "أهلا وسهلا أرحب بكم بأسوب هذا البلد الجميل أشكركم على الحضور، بدأت أعتاد على وجوهكم، مر أكثر من شهر ونحن نتقابل في الاستاد والفندق، وهذا يجعلنا نشعر أننا على الطريق الصحيح من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية".

وأضاف: "نتحدث عن الدورة الأولى في أمم أفريقيا المكونة من 24 فريقًا، وأشكر الرئيس السيسي وصديقي أبوريدة للجهود المبذولة لنجاح تلك البطولة، كنت أتساءل هل يستمر معنا هاني؟، لأن العمل يستمر 24 ساعه يوميًا، لكن كان دائمًا عند حسن ظني والحمد لله نحن هنا لحضور النهائي، أتمنى يكون جيدًا بين السنغال والجزائر".

الجزائر في مواجهة السنغال بنهائي أمم أفريقيا 2019

واختتم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي تصريحاته، قائلًا: أتمنى أن تسير الأمور على هذا النحو، لتتضافر الجهود لصالح كرة القدم في العالم".

وتتوجه أنظار الساحرة المستديرة غدًا لستاد القاهرة الدولي، لمتابعة نهائي أمم أفريقيا 2019، بين الجزائر والسنغال، في المباراة، التي ستقام بينهما في تمام الساعة التاسعة مساءً.