بعد المساهمة في الوداع.. لاعب منتخب مصر يطالب الجماهير بحضور نهائي الجزائر والسنغال

طالب علي غزال، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي فييرينسي البرتغالي، اليوم الجمعة، الجماهير المصرية، بالتواجد في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر له في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر.

وقال علي غزال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى ان شاء الله يكون فيه حضور بشكل كبير اليوم في النهائي تحية و تقدير للناس اللي بذلت مجهود كبير ان البطولة تخرج بالشكل دا، اكيد مش بنفس الفرحة ولا الشغف عشان احنا مش طرف لكن برضه الناس دي تستحق الدعم، شكراً".

وكان المنتخب المصري ودع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة بهدف للاشئ أمام نظيره الجنوب أفريقي.

وتعد مواجهة اليوم هي الثانية التى تجمع بين الجزائر والسنغال فى نفس البطولة حيث التقيا فى دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بهدف، ويدخل المنتخب العربى اللقاء بهدف تتويج عروضه الرائعة فى النسخة الـ32 بحمل اللقب، ويغيب عن الفريق فى موقعة اليوم الظهير الأيمن يوسف عطال، الذى أصيب فى الكتف خلال لقاء كوت ديفوار بدور الثمانية، وفيما عدا ذلك ستكون جميع الخيارات متاحة أمام جمال بلماضى، المدير الفنى للجزائر.

التشكيل المتوقع لمواجهة الجزائر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

ومن المتوقع أن يبدأ "بلماضى" المباراة بطريقة 4-2-3-1 وبتشكيل مكون من: رايس مبولحى، رامى بن سبعينى، جمال بن العمرى، عيسى ماندى، مهدى زفان، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلى، سفيان فيجولى، رياض محرز، وبغداد بونجاح.

ومن المتوقع أن يبدأ أليو سيسيه، المدير الفنى للسنغال، بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة وهى 4-2-3-1، وبتشكيل مكون من: ألفريد جوميز، يوسف سابالى، ساليف سانى، شيخو كوياتى، لامينى جاساما، بادو ندياى، إدريسا جاى، هنرى سايفيت، إسماعيلا سار، ساديو مانى، ومباى نيانج.