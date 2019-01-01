رسميا.. إسلام عيسى ينتقل لبيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري لكرة القدم، انتقال إسلام عيسى، جناح الفريق، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي البورسعيدي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه.

المصري يعلن قيمة انتقال إسلام عيسى إلى بيراميدز

وتابع حمد: "تم الاتفاق على دفع 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه، متغيرات، وستكون مرتبطه بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة، أو إعادة بيعه لأي نادي أخر".

وأضاف: "المفاوضات مع نادي بيراميدز لم تدوم سوى لأيام قليلة، على عكس مفاوضات الأهلي التي استمرت لأسابيع ولكن الأحمر قرر التراجع عن الصفقة بشكل مفاجيء، وهو الأمر الذي حسم انتقال اللاعب إلى بيراميدز".

وانهى حديثه قائلا: "الأسبوع المقبل سيشهد صفقتين للفريق البورسعيدي من العيار الثقيل، سيكون لهم أثر كبير على المنافسة في بطولة الدوري في نسختها المقبلة".

وحسم النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الجارية، وسيشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، والتي يملك بها خبرة كبيرة، خاصة انهم تمكنوا من الوصول إلى دور قبل النهائي في النسخة قبل الماضية، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق.