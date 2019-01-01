15 دقيقة.. "كر وفر" بين الزمالك والجونة.. والتعادل السلبي مستمر

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن لقاء الزمالك والجونة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بينهما.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة الدقيقة 5 من اللقاء، سدد محمد ناجي جدو، لاعب الجونة تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 8، اخترق أحمد حمدي، لاعب الجونة منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 11، سدد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كرة قوية من الجانب الأيمن على حدود منطقة جزاء الجونة مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 14، سدد أكرم توفيق، لاعب وسط الجونة ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

ويحتل الفريق الزمالكاوي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة.

في المقابل يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر من بطولة الدوري المصري، وفي جعبته 37 نقطة حتى الآن.