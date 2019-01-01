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30 دقيقة.. بالفيديو.. القائم ينقذ الزمالك من هدف مؤكد أمام الجونة

08:34 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
30 دقيقة.. بالفيديو.. القائم ينقذ الزمالك من هدف مؤكد أمام الجونة

الزمالك

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مرت 30 دقيقة حتى الآن من زمن لقاء الزمالك والجونة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بينهما.

وفي الدقيقة 21، مرر حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بيد لؤي وائل مدافع الجونة، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الفريق الأبيض، لعدم احتسابها ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 27، سدد مدافع الزمالك محمود علاء رأسية قوية مرت أعلى مرمى الجونة.

وفي الدقيقة 29، كاد يفتتح أحمد حمدي، لاعب الجونة أول أهداف اللقاء، لكن تصويبته اصطدمت بالعارضة.

    

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي جعبته 68 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق الجونة الترتيب الخامس عشر بجدول الدوري المصري، برصيد 37 نقطة. 

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