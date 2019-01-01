خاص.. "كهربا" ينهي اتفاقه مع ديبورتيفو البرتغالي لمدة موسمين

أنهى محمود عبد المنعم كهربا، اتفاقه بشكل رسمي مع نادي ديبورتيفو دا أفيس، أحد أندية الدوري الممتاز في البرتغال، للانتقال إليه خلال الصيف الحالي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن "كهربا"، عقد جلسة منذ قليل مع إدارة النادي البرتغالي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعماله، وتم الاتفاق على كل شئ حول المفاوضات.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق البرتغالي لمدة موسمين، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات، أو بحد أقصى مساء غدًا الإثنين، عبر الموقع الرسمي للنادي البرتغالي.

كهربا يتوجه من تركيا إلى البرتغال

وكان محمود كهربا توجه إلى البرتغال خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الالتحاق لأحد الأندية هناك، عقب فشل انتقاله إلى دينيزلي سبور التركي.