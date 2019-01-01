عاجل..بالفيديو.. الزمالك يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل في الجونة.. وطرد أوباما

سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى الجونة، في المباراة التي تقام علي ملعب الجونة في الغردقة.

واحرز الهدف محمود عبدالعزيز في 96 من عمر المباراة.

كما تعرض اللاعب يوسف أوباما للطرد بعد إحراز الهدف، بسبب دخول في مشاجرة مع لاعبي الجونة.

مشاجرة أحمد ياسر ريان مع لاعبي الزمالك

دخل اللاعب أحمد ياسر ريان في مشادات مع لاعبي الزمالك عقب تسجيله هدف التعادل للجونة في المباراة التي تقام علي إستاد الغردقة.

ونشبت المشاجرة بعدما حاول اللاعب الحصول علي الكرة من لاعبي الزمالك عقب تسجيله هدف التعادل.

يذكر أن المباراة إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.