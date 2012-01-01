ريبيري لـ"الوطن": الأهلي أظهر قوة كبيرة أمامنا بـ2012.. وخسارتي للمونديال الأسوأ بمسيرتي

تحدث فرانك ريبيري أسطورة فرنسا عن مباراة الأهلي وبايرن وميونخ الودية، والتي أقيمت عام 2012 في قطر، وانتهت بفوز البايرن بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال "ريبيري" في حواره لجريدة الوطن، في العدد الصادر اليوم الإثنين: النادى الأهلى أظهر قوة كبيرة أمامنا وكان نداً قوياً، وأتذكر أن النادى المصرى كان له شعبية كبيرة فى المدرجات، وهددنا كثيراً خلال اللقاء وسجل فى مرمانا، ولكننا انتصرنا فى نهاية المباراة، ولكن الفريق المصرى فاجأنا بمستواه الكبير.

من جهة أخرى تحدث ريبيري عن إمكانية اعتزاله عقب رحيله عن بايرن ميونخ قائلًا: ما زلت أشعر بأننى قادرًا على العطاء لمدة موسم أو موسمين مقبلين فى أى مكان آخر، ومازلت أبحث مع وكلائى عن العرض المناسب لى ولعائلتى قبل الإعلان عنه، أنا قضيت فى ميونيخ 12 موسماً، ولذلك علىّ أن أتريث فى اختيارى المقبل من أجل أن يكون مناسباً لى من جميع الاتجاهات.

ريبيري: لم أتفق على وجهتي المقبلة وأمتلك عروضًا

وعن وجهته المقبلة قال ريبيري: لم أتفق حتى الآن على وجهتى المقبلة، لدىّ عروض كثيرة، سواء من أمريكا والصين والإمارات وقطر، ولكنى لم أحسم أى شىء حتى الآن، سأبحث مع وكيلى أفضل العروض خلال الأيام المقبلة.

وأستكمل عن أفضل موسم مع فريقه السابق بايرن ميونخ قائلًا: موسم 2013، حققنا كل شىء، استطعنا الفوز بدورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى والدورى الألمانى وكأس ألمانيا وكأس العالم للأندية، أعتقد أنه كان موسماً استثنائياً لكل جماهير البافارى ولى بشكل خاص.

وأردف بالحديث عن تعرضه للظلم من قبل، بسبب عدم حصوله على الكرة الذهبية قائلًا: بالطبع شعرت بالظلم، حققت كل شىء فى هذا العام مع فريقي بايرن ميونيخ، وظهرت بأفضل شكل لى فى مسيرتى الكروية، ولكنى جئت فى المركز الثالث خلف ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، شعرت بعدم الحصول على الدعم المناسب لى من الإعلام فى بلادى أو خارجها، أعتقد أننى كنت أستحق الفوز بها فى هذا العام.

وأختتم بالحديث عن أسوء لحظة في مسيرته الكروية قائلًا : الأولى كانت خسارة نهائى كأس العالم مع فرنسا عام 2006 بركلات الجزاء أمام إيطاليا، والثانية كانت هزيمة بايرن ميونيخ نهائى دورى أبطال أوروبا أمام تشيلسى فى المباراة النهائية عام 2012، خاصة أن المباراة كانت على أرضنا ووسط جماهيرنا ولكننا خسرنا بركلات الجزاء رغم سيطرتنا شبه الكاملة على مجريات المباراة.