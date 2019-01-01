عاجل| رسميا.. حسام البدري يرحل عن بيراميدز

قرر حسام البدري، رئيس ادارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق النادي الأهلي، العودة إلى المجال الفني كمديرا فنيا بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز والذي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين علي تكوين النادي وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة علي بطولة الدوري.

وفي تصريحات صحفية، اعتذر البدري عن الاستمرار في مهمة لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع علي الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوق كبير في مشواره التدريبي.

ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستكمال مباريات كأس مصر، والنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

حسام البدري: شرف لي تدريب المنتخب في أي وقت

وكان حسام البدري تحدث عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، في ظل تردد اسمه بين ترشيحات عديدة، قائلا في تصريحات سابق: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات او المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع". وتابع: "حتى الآن لم يصلني أو يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".

في سياق متصل، دخل حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي دائرة اهتمامات نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ كشفت تقارير جزائرية، عن أن نادي اتحاد العاصمة يبحث عن مدير فني جديد يقود مهمة القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

ويعد حسام البدري أبرز المرشحين لتدريب الفريق في الموسم القادم، حيث كشفت التقارير عن تاريخ حسام البدرى، وأشادوا به وأكدت أن لديه خبرة طويلة في العمل مع كبار مصر والقارة السمراء.