عاجل.. رئيس الزمالك يلتقي حسام البدرى في الساحل الشمالي

قال مصدر خاص لـ"الوطن سبورت"، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة خاصة بين رئيس نادي الزمالك وحسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن رئيس القلعة البيضاء يرغب وبشدة في تولي البدري مهمة المدير الفني الجديد للفريق، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.

وأجرى رئيس القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، اتصالا هاتفيا بحسام البدرى لاستطلاع رأيه حول تدريب الزمالك وهو ما رحب به الأخير.

خلافات بين رئيس الزمالك والبدري

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت خلاف في وجهات النظر بين رئيس الزمالك ونجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، حول تولي حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة، وكشف مصدر قريب من مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك يدعم وبشدة أن يكون البدري هو المدير الفني الجديد للفريق، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي، وأجرى معه اتصالا هاتفيا لاستطلاع رأيه حول تدريب الزمالك خلال الساعات الماضية، وهو ما رحب به المدير الفني السابق للفريق الأحمر، قبل إعلان استقالته رسميا من إدارة نادي بياميدز، بينما نجله أمير يرفض تواجد المدير الفني الأسبق للأهلي داخل القلعة البيضاء حتى الآن.