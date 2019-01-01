أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تفاصيل جلسة خالد جلال مع فرجاني ساسي ومحمود علاء

ثلاثي الأهلي جاهز للمباراة لحاسمة أمام المقاولون العرب

خالد جلال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على الإسماعيلي والأهلي

مصطفى فتحي يواصل التأهيل في مران الزمالك.. وغياب "أوباما"

خاص.. رئيس الزمالك لخالد جلال: "كان يوم أسود يوم ماجيت.. ضيعت مني الدوري"

08:12 م | الإثنين 22 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
خاص.. رئيس الزمالك لخالد جلال: "كان يوم أسود يوم ماجيت.. ضيعت مني الدوري"

رئيس الزمالك

أخبار متعلقة

دخل رئيس الزمالك في نقاش حاد مع خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمس مع الجونة 2\2 واقتراب ضياع لقب الدوري العام.

وأكد مصدر داخل النادي، أن رئيس الزمالك دخل في مناقشة عنيفة مع رئيس النادي قائلا له: "كان يوم أسود يوم ماجيت، ضيعت مني الدوري، أيه التشكيل اللي لعبت بيه إمبارح ده والتغييرات الغريبة اللي اتعملت دي".

وأكمل المصدر، أن رئيس الزمالك قال لخالد جلال: "راهنت عليك أمام الجميع وأنت خذلتني، خسرنا الدوري، بس لو أتغلبت من الأهلي هايكون فيه حساب شديد، مش مجرد الرحيل فقط".

الزمالك يتعادل أمام الجونة ويقترب من ضياع الدوري

وكان الزمالك تعثر أمس أمام الجونة، وتعادل أمامه بهدفين لكل فريق، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما والمؤجلة من الجولة الـ33 للدوري العام، واقترب من خسارة الدوري، حيث يحتاج النادي الأهلي للفوز على المقاولون في المواجهة المقبلة لتحقيق اللقب.

 

أخبار قد تعجبك

فرانك ريبيرى: أجيرى سبب تراجع الفراعنة ولا تذبحوا لاعبيكم فالقادم أفضل

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء شقيق التوأم "حسن"

بعد مغادرة بيراميدز.. تفاصيل خلاف مرتضى ونجله على تدريب حسام البدري للزمالك

بعد تعادل الزمالك أمام الجونة.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري المصري
الأهلى يدرس بيع «أزارو» إلى الدورى البلجيكى ويجهزه للمقاولون