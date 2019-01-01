خاص.. رئيس الزمالك لخالد جلال: "كان يوم أسود يوم ماجيت.. ضيعت مني الدوري"

دخل رئيس الزمالك في نقاش حاد مع خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمس مع الجونة 2\2 واقتراب ضياع لقب الدوري العام.

وأكد مصدر داخل النادي، أن رئيس الزمالك دخل في مناقشة عنيفة مع رئيس النادي قائلا له: "كان يوم أسود يوم ماجيت، ضيعت مني الدوري، أيه التشكيل اللي لعبت بيه إمبارح ده والتغييرات الغريبة اللي اتعملت دي".

وأكمل المصدر، أن رئيس الزمالك قال لخالد جلال: "راهنت عليك أمام الجميع وأنت خذلتني، خسرنا الدوري، بس لو أتغلبت من الأهلي هايكون فيه حساب شديد، مش مجرد الرحيل فقط".

الزمالك يتعادل أمام الجونة ويقترب من ضياع الدوري

وكان الزمالك تعثر أمس أمام الجونة، وتعادل أمامه بهدفين لكل فريق، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما والمؤجلة من الجولة الـ33 للدوري العام، واقترب من خسارة الدوري، حيث يحتاج النادي الأهلي للفوز على المقاولون في المواجهة المقبلة لتحقيق اللقب.