بالصور| انفراد.. عقود توقيع مجدي أفشة لـ الأهلي

حصل "الوطن سبورت" على صورة ضوئية من عقد توقيع محمد مجدي أفشة، لاعب وسط نادي بيراميدز، للنادي الأهلي على بياض.

وكان اللاعب قد وقع للقلعة الحمراء قبل أشهر، وانتظر أن تنهي إدارة الأهلي اتفاقها النهائي مع إدارة بيراميدز، لإتمام الصفقة بشكل رسمي، ليحقق اللاعب رغبته بارتداء قميص الأهلي.

وأنهت إدارة التعاقدات في الأهلي الاتفاق مع إدارة بيراميدز منذ ساعات، ويتبقى حسم المقابل المادي للصفقة، للإعلان الرسمي عنها خلال الساعان المقبلة.

وكان أفشة قد انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المادية، قادما من نادي إنبي، وشارك مع الفريق خلال 24 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7، خلال 1599 دقيقة.

وكان أفشة، قد نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور "إنستجرام"، قبل أسبوع، بنفس الزي الذي ظهر به خلال توقيعه على عقود انتقاله للنادي الأهلي، مكتفيا بإرفاق "إيموجي" قلب أحمر، مع إشارتين باليد، تستخدمان عادة عن الإشارة إلى إنجاز أمر ما، أو إتمام الأمور المهمة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لإنهاء صفقة علي جبر ورجب بكار ثنائي بيراميدز، خلال الساعات المقبلة.

وكان الأحمر، قد عقد صفقة واحدة بشكل رسمي حتى الأن، وهو المالي اليو ديانج، لاعب وسط نادي مولودية الجزائر، وشارك في التدريبات منذ أيام.