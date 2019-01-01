رسميا.. إيقاف أوباما وأحمد ياسر ريان بسبب أحداث مباراة الزمالك والجونة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من محمود الجزار لاعب الجونة ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.

أحداث شغب في مباراة الزمالك والجونة

وشهدت مباراة الجونة والزمالك أحداث شغب كبيرة واشتباكات عنيفة بين اللاعبين وأشهر محمود عاشور حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه الثنائي أوباما ومحمود الجزار، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين للدوري، ثم يواجه غريمه التقليدي الأهلي في ختام مسابقة الدوري الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من يوليو الجاري.