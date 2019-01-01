استبعاد «جريشة وعمر» من الدورى

أحدث الأخبار
جهاد جريشة
خاطبت لجنة الحكام بالجبلاية اتحادات 9 دول أوروبية، على رأسها فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بجانب اتحادات الأرجنتين والمكسيك، لترشيح طاقم تحكيم لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الأحد المقبل، فى ختام منافسات الجولة الـ34 للدورى.
وقررت اللجنة استبعاد الحكمين الدوليين جهاد جريشة وأمين عمر من المباريات الـ3 المتبقية فى مسابقة الدورى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانيان منها بعد مشاركتهما تحكيمياً فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر مؤخراً.
الزمالك
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
المقاولون العرب
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الأهلي
يوفنتوس
0
:
0
01:30 PMالكأس الدولية للأبطال
إنتر ميلان
ريال مدريد
2
:
2
01:00 AMالكأس الدولية للأبطال
آرسنال
بايرن ميونخ
1
:
0
03:00 AMالكأس الدولية للأبطال
ميلان
ديبورتيفو جوادالاخارا
0
:
0
03:00 AMالكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد
تعليقات الفيسبوك