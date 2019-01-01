أحمد حسن يعلن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

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أحمد حسن
أعلن أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن إنتقال محمود حسن تريزيجيه بشكل رسمي لأستون فيلا بداية من الموسم الجديد، بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري على الرغم من الخروج المُبكر من البطولة.
وقال حسن عبر حسابه الرسمي "تويتر":ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.. خطوة تأخرت كثيرا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه..كل التوفيق ودائما للأفضل.
ومن المقرر أن يعلن نادي أستون فيلا خلال الساعات القليلة المُقبلة عن ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لصفوفه بشكل رسمي، على أن يقدمه لوسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتواجد بشكل رسمي في الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته الكروية برفقة كلًا من محمد النني وأحمد المحمدي، ومحمد صلاح.
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