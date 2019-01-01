بالصور| رسميًا.. تريزيجيه يوقع عقود انضمامه إلى أستون فيلا الإنجليزي

وقع محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق قاسم باشا التركي، على عقود انضمامه لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميًا، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء تعاقد أستون فيلا مع الدولي المصري، في حضور مندوب من النادي الإنجليزي، بعد مفاوضات دامت لعدة أيام مع نادي قاسم باشا التركي، حتى تمكن الطرفين من إنهاء المفاوضات لينتقل "تريزيجيه" إلى "الفيلانز"، بداية من الموسم المقبل.

ولم يتم الكشف عن مدة التعاقد أو المقابل المادي للصفقة حتى الآن، وهو ما سيعلنه النادي عبر حساباته الرسمية، اليوم الأربعاء، وفقًا لما أشار به تقارير صحفية إنجليزية.

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، محط انظار العديد من الأندية الإنجليزية، مثل واتفورد وإيفرتون، وسامبدرويا الإيطالي، إلا أن أستون فيلا تمكن من الظفر بخدمات "تريزيجيه" بعد تقديمه أداء متيمز رفقة فريقه بالموسم الماضي، ومع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

اللاعب يتابع مدرب اللياقة بالفريق قبل التوقيع

وكان اللاعب قد ألمح عن الأنباء التي تشير إلى انتقاله للنادي الإنجليزي، بعد متابعته لحساب أولي ستيفنسون، مدرب اللياقة البدنية بالنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام".

وحرص تريزيجيه على متابعة مدرب اللياقة عبر حسابه الرسمي على انستجرام، إلى جانب متابعة قائد الفريق عبر تويتر.